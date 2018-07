In patria Gabriel Brazao è già considerato l'erede di Alisson: nell'ambito dell'operazione per Fuzato, il ds romanista Monchi avrebbe già avviato i primi contatti in vista di una possibile offerta per bruciare la concorrenza e portare il talento classe 2000 a Roma. Si è messo in luce lo scorso anno durante il Mondiale Under 17 giocato in India, dove ha meritato la palma di miglior portiere del torneo, prima aveva vinto il Sudamericano Under 15 conquistandosi un posto fisso nell’accademia del Cruzeiro. Per gli osservatori Brazao ha già ottima tecnica e senso della posizione, mentre deve migliorare nelle uscite alte.