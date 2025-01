Roma, un nuovo attaccante è la priorità: da Raspadori a Brobbey, tutti i nomi

Un nuovo attaccante, prima possibile. Passano le settimane,La coperta è corta da inizio di stagione e il probabile addio di Eldor, per il quale si sono mossi Empoli e soprattutto, rischia di complicare la situazione, per questo motivo il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi farà di tutto per accontentare, entro il 3 febbraio, Claudio Ranieri. Che nel post partita della sfida di Europa League contro l'Az Alkmaar ha parlato così: "Un nuovo attaccante? Abbiamo guardato dappertutto. Lo stiamo cercando e staremo a vedere…".

Il problema della Roma è lo sempre lo stesso, le idee ci sono, le possibilità di investimento sono invece limitate. Con la Uefa è stato siglato un accordo che prevede che a f. Senza i soldi dalla vittoria dell’Europa League e non avendo raggiunto determinati obiettivi nella stagione appena conclusa, la Roma deve incassare prima di acquistare nuovi giocatori a titolo definitivo. Per intenderci, a oggi può arrivare. In quest'ottica, questi sono i nomi per la quale la dirigenza giallorossa di è mossa.