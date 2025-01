Ranieri: "Questa Roma non è furba, abbiamo fatto un errore incredibile"

AFP via Getty Images

non è soddisfatto della prestazione della Roma nella gara di oggi in Europa League. I giallorossi hanno perso 0-1 in Olanda contro l'Az Alkmaar complicando il discorso qualificazione a novanta minuti dalla fine della prima fase, nella prossima partita affronteranno l'Eintracht Francoforte ma intanto l'allenatore giallorosso ha commentato così il suo primo ko europeo da quando è tornato sulla panchina giallorossa: "Hai tenuto in mano la partita e loro hanno vinto. Non va bene prendere gol da fallo laterale".- "L'Az ha difeso e ora portano a casa il massimo di quello che potevano ottenere.. Svilar non ha fatto nessuna parata e loro hanno fatto gol con l'unico tiro verso lo specchio della porta; ci è mancata la cattiveria nell'affondare il colpo, ma questo è il calcio".

- "Bisognava essere più propositivi, avevo detto loro di non portare troppo il pallone.; nel secondo tempo con Soulé abbiamo fatto meglio ma non è bastato. La qualità della Roma è di arrivare nell'area avversaria con più giocatori, poi però vallo a spiegare oggi che hai perso 0-1 nei minuti finali...".