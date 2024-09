Roma-Venezia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(domenica 29 settembre con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla vittoria contro l'Udinese e dal pareggio con l'Athletic Bilbao sempre allo Stadio Olimpico, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 6 punti in classifica, 2 in più degli ospiti a quota 4 dopo la prima vittoria stagionale ottenuta ai danni del Genoa. Arbitra Abisso, assistito da Pagliardini e Palermo con Scatena quarto uomo, Paterna e Pairetto al Var.Partita: Roma-Venezia.

Data: domenica 29 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Roma-Venezia viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Dario Marcolin.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Baldanzi, Soulé; Dovbyk. All. Juric.(3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.