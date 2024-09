Getty Images

Tutta la spinta della Laguna per ilin cerca di punti, contro unche ha perso pezzi importanti in estate ma non la compattezza caratteristica della scorsa stagione. In campo alle 15, nella prima gara del sabato della quinta giornata di Serie A, le squadre di Eusebio Di Francesco e Alberto Gilardino, entrambe con una defezione a centrocampo (Duncan da una parte, Messias dall'altra).Confermate le indiscrezioni delle ultime ore:, l'attacco del Genoa è affidato a Ekuban e Vitinha;a seconda della posizione in campo di, più indietro con Ellertsson e Andersen o più avanti con Oristanio alle spalle di Pohjanpalo.

: Joronen; Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Busio, Andersen, Ellertsson, Haps; Oristanio; Pohjanpalo. All: E. Di Francesco.: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Ekuban, Vitinha. All: A. Gilardino.