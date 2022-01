Ainsley Maitland-Niles si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'esterno inglese ha ottenuto il via libera dall'Arsenal e ora mancano gli ultimi passaggi burocratici per l'approdo in giallorosso. A partire dalle visite mediche, che il giocatore sta svolgendo oggi a Londra per velocizzare l'iter: test fisici nel centro sportivo dei Gunners, una volta completate tutte le visite mediche volerà in Italia per firmare il contratto e iniziare la nuova avventura.



L'ACCORDO - Ieri è arrivato l'affondo ti Tiago Pinto e l'accordo tra le due società per il trasferimento di Maitland-Niles alla Roma: l'operazione si è chiusa con la formula del prestito oneroso, 500 mila euro più altri 500mila di bonus. Mourinho avrà così il suo vice-Karsdorp, all'occorrenza utile anche come centrocampista.