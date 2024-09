Roma, Zalewski fuori rosa dopo il no al Galatasaray: come può cambiare il futuro

La situazione disi complica sempre di più, il tira e molla con il Galatasaray sta terminando senza fumata bianca ma ora la posizione del giocatore nella rosa della Roma è cambiata:, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e se non cambierà nulla da qui alla fine della stagione l'esterno polacco lascerà il club giallorosso a parametro zero e già dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con una nuova squadra per il 2025/26.- Dopo aver respinto una proposta da 10 milioni di euro (8 di parte fissa più 2 di bonus),. E ha provato a convincere il giocatore a dare l'ok al trasferimento per non perderlo a zero; tentativo fallito, perché il polacco non è convinto della destinazione e così il club ha deciso di lasciarlo fuori dal progetto. Secondo quanto filtra da Trigoria, prima dell'offerta del Galatasaray la Roma ha proposto al giocatore un rinnovo con ingaggio triplicato, ma il giocatore aveva preso tempo.

- Zalewski è legato ai colori giallorossi e non vorrebbe lasciare la capitale.che ha messo sul piatto un ingaggio da 2 milioni di euro. L'esterno polacco non ne vuole sapere di lasciare la capitale ma chi è vicino a lui assicura che non sono mai arrivate offerte di rinnovo. Il futuro è in bilico, il presente è buio: ora, Zalewski, è fuori rosa.