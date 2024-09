Tripletta di Baldanzi in Under 21, cosa cambia per Genoa-Roma

Getty Images

Dall'Under 21 arrivano ottime notizie per la Roma, che ritrova unon fire., che dopo le voci in estate su una possibile cessione - se n'è parlato dopo l'arrivo di Soulé, ma la società non ha mai pensato di venderlo - è pronto a prendersi spazio in giallorosso.- De Rossi lo considera un elemento importante della squadra, dopo i sei mesi di rodaggio nella scorsa stagione vuole farlo giocare più spesso e. Senza Dovbyk infortunato, al momento l'idea dell'allenatore è quella di schierarsi con un 3-5-2 puntando su un attacco leggero e senza riferimenti composto da Dybala e Soulé.

- Nel precampionato però Baldanzi è stato provato anche nel ruolo di mezz'ala sinistra, ruolo nel quale può giocare sia con un centrocampo a tre che a cinque:, ma non è escluso che De Rossi possa pensare anche di schierarlo a sorpresa dal primo minuto visto l'ottimo stato di forma dopo i tre gol con l'Under 21.