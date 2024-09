Infortunio Dovbyk, cosa filtra per Genoa-Roma

Getty Images

, l'attaccante ucraino ha giocato tutte le prime tre giornate di campionato - in campo per tutta la gara contro Cagliari ed Empoli, 82 minuti con la Juventus - ma senza mai trovare la rete. L'ex Girona è rimasto a riposo durante la sosta per le nazionali, non ha giocato con l'Ucraina a causa di un problema muscolare all'adduttore e lo staff medico della Roma lo sta valutando in vista della partita di Marassi col Genoa in programma domenica 15 alle 12.30.- A pochi giorni dalla sfida contro i rossoblù arrivano notizie positive da Trigoria:. Dovrebbe tornare a disposizione per il lunch match della quarta giornata contro il Genoa, bisognerà capire come vorrà gestirlo De Rossi. Se farlo partire dal primo minuto o portarlo in panchina per inserirlo a gara in corso.

- Se l’attaccante ucraino dovesse iniziare fuori, l’idea di De Rossi è quella di presentarsi a Marassi con un 3-5-2 e un attacco leggero composto da. Più remota l’ipotesi di vedere dal primo minuto: l’attaccante uzbeko ha segnato contro l’Empoli e arriva da un gol e un assist nelle due partite in nazionale, in estate era in uscita ma è rimasto perché non ha trovato una sistemazione convincente. Sarà a disposizione di De Rossi almeno fino a gennaio, però a meno di ripensamenti clamorosi da parte dell’allenatore non sarà titolare in Genoa-Roma.