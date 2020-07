: tra campo reale e virtuale, è stato un mercoledì di successi su tutta la linea per il capitano del. Prima di tutto, ha trovato il(l'ultimo lo aveva realizzato all'Udinese nel novembre del 2018) ed è una rete pesante:(perfezionata poi dal 3-1 di Calhanoglu) e regala ai rossoneri tre punti preziosi per la rincorsa al quinto posto, ora occupato dalla Roma e utile per l'accesso diretto ai gironi di Europa League senza passare dai preliminari.Gioie di squadra, ma anche a livello personale e imprenditoriale non sono mancate le soddisfazioni. La scorsa estate Romagnoli ha deciso di investire negli eSports fondando il proprio team Fifa, con il quale ha scelto di partecipare alla seconda edizione di Calciomercato.com Invitational , torneo realizzato dal nostro sito in collaborazione con Exeed. E l'esordio non poteva essere migliore. Ieri ha preso il via il tabellone su PlayStation 4 e subito un impegno di prestigio, un vero e proprio, superato alla grandissima: il gamer del Team AR13ha spazzato via 4-2 in due partite i nerazzurri e il loro player. Un trionfo di rilievo quello contro i nerazzurri, che ha dato poi la carica per il turno successivo, la rimonta suche ha proiettato il Team Romagnoli direttamente in finale, dove per la formula bracket del torneo potrebbe ritrovare proprio Campagnani e Inter|Qlash Non resta che aspettare mercoledì prossimo per scoprire l'avversario e se per Romagnoli, nel, arriverà il primo titolo da imprenditore eSports. Intanto si gode una serata perfetta e si prepara per il prossimo impegno di campionato con il Bologna: con un occhio sempre puntato sui suoi giovani campioni virtuali.