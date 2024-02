Romamania: De Rossi il predestinato, così ha cambiato mentalità alla squadra

Scomparire in un abbraccio. Stavolta la Roma si è affidata al talento del suo campione per spazzare via stanchezza, difficoltà e paure. E Dybala, in un gesto pieno di significati, dopo il secondo gol ha voluto comunque condividere la sua gioia con il protagonista assoluto della rinascita giallorossa., la qualificazione ottenuta in Europa League e tre mesi davanti per completare l’opera e meritarsi la conferma sulla panchina.- La via della prudenza, alla fine, ha pagato. Risistemare la squadra con la difesa a tre è stato un atto di umiltà, caratteristica sincera che contraddistingue l’allenatore romanista,. Se la Roma non avesse vinto si sarebbe detto il contrario e invece lo ha fatto, meritandolo nel complesso.- Se la prestazione è stata oggettivamente sporca e un po’ difettosa, oltre al risultato è lo spirito della squadra a dare piena ragione a De Rossi.. Lo stesso Dybala, nella serata della prima tripletta in giallorosso, si è fatto notare anche per la corsa, la disponibilità e un’inedita tenuta fisica per 90 minuti più recupero.- Una serata di riscoperte, da quella sensazione di maggiore protezione che ti trasmette la difesa con tre centrali, al rientro difino alla riapparizione di, ancora lontanissimo dall’essere un giocatore affidabile, ma vederlo in campo è stata comunque una notizia.- Da sottolineare anche lo studio di una soluzione tattica inedita fin qui, ovvero. Piccole variazioni che segnalano comunque uno studio attento dell’avversario e dei giocatori a propria disposizione. De Rossi ama questo lavoro, lo fa con passione e tutto quello che sta costruendo è il risultato del suo impegno. In aggiunta al carisma e alla leadership che lo hanno fatto diventare uno dei centrocampisti migliori al mondo e, adesso, un allenatore con i chiari segni di un predestinato.