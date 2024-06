Romamania: i romanisti si abbonano in massa anche senza Mourinho. E per ora senza acquisti

. A un certo punto si è trasformato nel mese degli incubi. “Chi venderanno stavolta per rispettare il maledetto Fair Play Finanziario della Uefa?”. Adesso siamo passati allo stallo totale. O quasi.. Il rinnovo di De Rossi era ormai solo una formalità da sbrigare, il riscatto di Angelino rappresenta un’operazione utile ma per certi versi scontata, semmai il vero colpo è stato liberarsi dell’ingaggio di Belotti, guadagnando anche dei soldi inaspettati dalla vendita del cartellino al Como.

Non può essere altrimenti per un club che ha mancato per il sesto anno di fila la qualificazione alla Champions League, eppure a Trigoria c’è la piena consapevolezza, a partire da De Rossi, che la rosa vada ricostruita. Con giocatori più giovani, affamati, in salute e con caratteristiche adatte all’allenatore.

La conferma di Lukaku? Sembra presto per dirlo, ma è come se i tifosi abbiano ormai acquisito la certezza che qualcosa di emozionante, in un modo o nell’altro, succederà.Li hanno venduti tutti e subito. Tanti. Anzi tantissimi: oltre 38mila persone che hanno deciso a scatola chiusa di acquistare la tessera. Andare allo stadio a seguire la Roma, esserci sempre, è ormai una scelta slegata dalla campagna acquisti e questo è un grande segnale di attaccamento alla squadra.

Con un fattore inedito da considerare, qualora l’acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin si concludesse come ormai sembra molto probabile. Impossibile a quel punto slegare le strategie dei due club, se gli investimenti dei texani per il club inglese dovessero essere maggiori rispetto a quelli fatti per la Roma, i Friedkin si troverebbero a gestire un serio problema di consensi. Sapendo quanto ci tengono a questo aspetto, cercheranno in ogni modo di evitarlo.