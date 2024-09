Romamania: un capolavoro di autosabotaggio, la cessione dei Friedkin è la prospettiva più logica

Smantellare senza logica svariati settori della società: fatto. Se volessimo vederla al contrario,dalla finale di Budapest in poi ne hanno azzeccate davvero poche. Hanno prima preso per buona la versione targata Souloukou, secondo la quale il responsabile della partenza da incubo in campionato era De Rossi, salvo poi far saltare - al netto delle formali dimissioni - la poltrona della plenipotenziaria dirigente greca, lasciando la società sprovvista di management apicale. Un caso unico.In questo scenario insensato e inquietante,I Friedkin che ripartono subito, lasciandosi alle spalle tali macerie, è un altro chiaro segnale di distacco.In una sola gara la Roma ha segnato un gol in più di quelli fatti nelle precedenti quattro. Le distanze in campo sono sembrate più corrette, l’impianto con la difesa a tre, un esterno più difensivo (Celik) e un altro più dedito alla fase offensiva (El Shaarawy), sembra una base logica da cui provare a ripartire.necessarie per occuparsi di calcio in maniera seria.