Redazione Calciomercato

Roma, clamoroso: l'ad Lina Souloukou si è dimessa

8 minuti fa



Clamoroso alla Roma. L'ad Lina Souloukou si è dimessa nella mattinata di domenica 22 settembre. La scelta è arrivata dopo ore concitate per l'ex Olympiacos che - insieme alla proprietà Friedkin - aveva esonerato De Rossi e scelto Juric come nuovo allenatore. Nella giornata di ieri era trapelata la notizia secondo cui la donna era stata messa sotto scorta per le contestazioni dei tifosi giallorossi.



IL COMUNICATO - L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni.Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale.