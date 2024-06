AFP via Getty Images

Due partite giocate,: la Slovacchia ha battuto il Belgio 1-0, la Romania ha battuto l'Ucraina 3-0, l'Ucraina ha battuto la Slovacchia 2-1, il Belgio ha battuto la Romania 2-0. Una vittoria e una sconfitta per ognuna, ma la classifica ha un ordine ben preciso in virtù della differenza reti e, nel caso di Romania e Belgio che sono pari, del maggior numero di gol segnati per la prima.La terza giornata vedrà: con due pareggi, la graduatoria rimane immutata non cambiando la differenza reti, e passano le prime due con la Slovacchia che se la gioca per entrare tra le migliori terze. Ma vediamo caso per caso.

Vince contro la Slovacchia: passa per prima se l'altra gara la vince l'Ucraina o finisce pari, oassa per seconda se la vince il Belgio.

Pareggia contro la Slovacchia: passa come seconda se l'altra gara non finisce in pareggio, dietro alla vincitrice. Passa come prima se l'altra gara finisce in pareggio.

Perde contro la Slovacchia: deve sperare che l'Ucraina perda per tenerla dietro e finire terza, sperando di essere tra le migliori quattro terze.

Vince contro l'Ucraina: passa per primo se l'altra partita la vince la Romania o finisce pari, passa per secondo se vince la Slovacchia.

Pareggia contro l'Ucraina: passa per secondo in ogni caso, data la classifica dopo due giornate.

Perde contro l'Ucraina: deve sperare che la Romania perda per tenerla dietro e finire terzo, sperando di essere tra le migliori quattro terze.

Vince contro la Romania: passa per prima se l'altra partita la vince il Belgio o finisce pari; passa per seconda se l'altra partita la vince l'Ucraina.

Pareggia contro la Romania: arriva terza in ogni caso e probabilmente passa come una delle migliori quattro terze, ma deve aspettare l'ufficialità in base alle classifiche degli altri gironi

Perde contro la Romania: deve sperare che il Belgio perda per tenerlo dietro e finire terzo, contando di essere tra le migliori quattro terze.

Vince contro il Belgio: passa per prima se l'altra partita la vince la Slovacchia o finisce pari; passa per seconda se l'altra partita la vince la Romania.

Pareggia contro il Belgio: deve sperare che Romania e Slovacchia non pareggino, così può arrivare terza davanti a chi perde e aspettare di sapere se rientra tra le quattro migliori terze.

Perde contro il Belgio: deve sperare che la Slovacchia perda per tenerla dietro e finire terza, contando di essere tra le migliori quattro terze.

Se due squadre sono pari, vale lo scontro diretto, poi la differenza reti, poi il numero di gol segnati, poi le vittorie, poi la classifica fair play, infine la classifica delle qualificazioni. Se più di due squadre arrivano a pari punti, si guarda la differenza reti, poi i gol segnati e così via.