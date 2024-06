Getty

contro: l'Allianz Arena per un pomeriggio si tinge di giallo e ospita il confronto tra le due nazionali dell'Est nel contesto del. Gli uomini di Rebrov partono favoriti in virtù del loro coefficiente offensivo, ma attenzione alla solidità e disciplina dei rumeni, pronti a stupire. Gli occhi della Serie A su Artem: il bomber del Girona piace al Napoli e non solo, su di lui ci sono grandi attese.: Romania-Ucraina: lunedì 17 giugno 2024: 15:00: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

: NOW, Sky GoRomani-Ucraina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.: Nița; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Coman.: Iordănescu.

: Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Tsygankov, Stepanenko, Shaparenko, Mudryk; Sudakov; Dovbyk.: Rebrov.