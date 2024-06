Romeo Agresti è il nuovo Direttore Editoriale de IlBiancoNero.com

andreamenon7

Inizia oggi un nuovo capitolo pere inizia con un annuncio:, giornalista sportivo con una lunga esperienza nel settore, è stato negli ultimi tredici anni corrispondente e punto di riferimento della redazione italiana, ma anche internazionale, di Goal.com , guadagnandosi una reputazione di enorme competenza e affidabilità., azienda leader nel settore dell’informazione sportiva che in Italia è proprietaria di GOAL, Calciomercato.com e - appunto - Il Bianconero - ha scelto di puntare super rendere IlBiancoNero il sito di riferimento per tutti i tifosi juventini in Italia, ma non solo.

si legge nel comunicato ufficiale - ha espresso grande entusiasmo per questa nuova opportunità: "Sono felice di unirmi a IlBiancoNero.com e di lavorare con un team che ritengo molto talentuoso e con grandi potenzialità. Ringrazio Renato Maisani per la chance concessami e tutte le persone che hanno lavorato affinché si potesse celebrare questo matrimonio che auspico possa essere il più longevo possibile".