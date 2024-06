Endrick: il nuovo Fenomeno fa vincere il Brasile su assist di Vinicius. Che tridente al Real Madrid con Mbappé!

Getty Images

o in un'amichevole di preparazione alla Copa America, disputatasi a College Station, in Texas. L'allenatore dei verdeoro, Dorival Junior, ha schierato una formazione priva di molti dei titolari, inserendo solo nel corso della ripresa Paqueta, lo stesso Endrick e Vinicius Jr.I brasiliani sono andati subito in vantaggio con, al 5', e hanno raddoppiato a inizio ripresa con, al 9'. I messicani sono riusciti a rimontare con le reti di Quinon, al 28', e di Martinez al 47',. Mercoledì prossimo la nazionale brasiliana giocherà l'ultimo test, contro gli Usa, prima dell'inizio della Coppa America, che è ospitata proprio negli Stati Uniti e comincerà una settimana dopo gli Europei (20 giugno-14 luglio).

, in un'anticipazione di quello che potrebbe avvenire nel 2024-25 al, che oltre a, avrà come rinforzo anche il, quando fu stabilito che l'acquisto sarebbe diventato effettivo al compimento dei 18 anni da parte del giocatore (il 21 luglio)., 2 volte il campionato paulista e 1 volta la Supercoppa del Brasile. In Nazionale, per Endrick, si contano(nelle ultime tre partite, contro Inghilterra, Spagna e, appunto, Messico).