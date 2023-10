È uno, Inzaghi, che nei suoi personali trend elenca i fondamentali che non sfilano sulle passerelle della moda calcistica contemporanea. Per esempio, la grinta. Da quanti anni non si sente più parlare un allenatore semplicemente di grinta? Suona male, meglio “intensità”. Contropiede è primitivo. Meglio ripartenza. Sia grinta che contropiede sono in realtà la finalità del pressing, che nemmeno va più tanto di moda.Tutte parole un po’ da boomer, che si possono sentire dalla bocca di Inzaghi. Ma non diventano virali, perché non seguono quelle mode che adesso riempiono i telefonini e, di conseguenza, sia la bocca che le teste di tanta gente.Per esempio, si sente criticare questa Inter così: non ha un gioco europeo, non ha mentalità internazionale.Partita grintosa e passionale sia della squadra che dei tifosi. A proposito: quando tutto lo stadio ha intonato il coro “per la gente che…”, con le luci dei telefonini come gli accendini tanti anni fa, è stato un momento da brividi. La partita, per intendersi, era ancora sullo 0-0. Segno che un altro luogo comune andrebbe corretto: non è la squadra a trascinare i tifosi, semmai il contrario. Non da oggi, ma da quando esiste il calcio: i tifosi tifano, i giocatori giocano. Meglio: più i tifosi… tifano, meglio i giocatori… giocano.Va detto che a soddisfazione per risultato e prestazione non arriva certo dalle parole dette in conferenza stampa o dalla colonna sonora dello stadio. Ovvio.. Chi scrive, fino a Ferragosto pensava (e scriveva) che l’Inter avrebbe avuto due problemi evidenti a rimpiazzare sia Onana sia gli attaccanti partiti. Invece Onana, con le sue “controprestazioni” di Manchester si appresta a diventare un méme, mentre Marotta continua a contare la cinquantina di milioni pagati dagli inglesi.Capito? Forse non sarà così nel numero di gol segnati a fine stagione, ma nella prestazione assolutamente sì. Preso a parametro zero e già oggi rivendibile per almeno 50 milioni, Thuram è un attaccante completo che sa giocare per sé e per gli altri. Sa segnare, anche. Sa aiutare, e conta anche questo. E dev’essere anche un tipo per bene. Del resto,I risultati, il tifo, il mercato, la squadra e i singoli (a proposito: Dimarco è un autentico top!). E poi l’allenatore: si torna lassù, alla prima riga.. E se lo fa, usa mezzi moto tradizionali: qualche telefonata e/o messaggino a pochi amici. Per obiettività, va detto che deve ancora migliorare nell’autorevolezza in spogliatoio e nella applicazione del turnover.proprio perché basato sui fondamentali anziché sulle mode. E