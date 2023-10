, tecnico del Benfica che commenta l'1-0 incassato contro l'Inter."Anzitutto, complimenti all'Inter, è una vittoria meritata: hanno creato più opportunità da gol, chiare. Credo che nel secondo tempo la partita sia cambiata tanto: prima avevamo fatto una buona partita, c'era un rigore chiaro, quello di Barella su Neres, mentre l'Inter non ha avuto grandi occasioni. Nella ripresa abbiamo perso tanti palloni e in transizione hanno avuto davvero troppe occasioni, Trubin ci ha evitato un risultato peggiore e dobbiamo accettare questa sconfitta"."Ci sono diverse fasi nelle partite, ti devi aspettare che l'Inter ti possa mettere sotto pressione. È normale che possano creare delle chance da gol: nel primo tempo avremmo potuto usare meglio alcuni momenti della partita e prendere decisioni migliori, poi dopo il loro gol è chiaro che la partita sia cambiata"."Bah è infortunato, sentiva dolore al piede. Per Di Maria non sappiamo ancora, ma pensiamo potesse essere un infortunio muscolare"."Dobbiamo fare in quattro partite quello che dovevamo fare in sei. Abbiamo zero punti, mapenso che il destino sia nelle nostre mani: il prossimo match sarà decisivo e sarà una finale per noi"."Penso che sia difficile da dire, penso che al momento l'Inter sia concentrato soltanto sulla possibilità di superare la fase a gironi: tutto può succedere, ha giocatori fantastici e dipenderà dagli incroci degli ottavi e dei quarti di finale"."Penso che oggi fosse il momento di dargli una chance: era in forma, non aveva problemi e ho deciso di puntare sulla sua esperienza".