, si dirà. Tradizione? Sì, ma... Sarebbe meglio smetterla con la novella che “certe cose succedono solo all’Inter”. Non è vero. Stop. Però è vero che nella serataccia contro l’EmpoliSparsi. Divisi in parti quasi uguali tra giocatori in campo, allenatore in panchina, tribuna d’onore e curva ultrà.I giocatori in campo sembravano quelli che il giorno dopo Capodanno hanno ancora i coriandoli sui vestiti e la trombetta in mano.Giusto celebrare lacon canti, balli, storie e reel. Ok. Ma poi sarebbe vietato dal comune senso del pudore - oltre che dalla classifica - ripresentarsi in quel modo a San Siro.Nella gestione della singola gara, dirige lo spogliatoio con scelte obbligate di formazione. Giocano gli undici più in forma e stop.Non può essere salvato con nome “vabbè” quelche torna in panchina e pronuncia “frasi irripetibili” (cit. bordocampista Dazn) dopo essersi sbracciato e agitato in campo davanti a uno stadio pieno. Non esiste che, MVP in Supercoppa, si accomodi in panca per il contentino a. E neppureche, almeno sulla carta, avrebbe potuto sfruttare la partita con l’Empoli per mettere minuti nei muscoli convalescenti e nella testa fasciata dalle preoccupazioni. Non va bene chevenga esposto al festival dei fischi.E riguardo a Skriniar, in palese situazione da ombelico del mercato, sembra che al caro Inzaghi l’esperienza laziale con De Vrij non abbia proprio insegnato nulla…spieghi perchè i nomi in cinese sulle maglie. Sinceramente, è sembrato un sopruso sull’identità dei giocatori. E sulla poltroncine a fianco,spieghino perchè Skriniar non è stato venduto in estate, considerato il mancato rinnovo di contratto. E che fine ha fatto. E perchèvive in periferia, anziché al centro del progetto., infine. Giusto esprimersi. Comunicati e striscioni: libera espressione, ok. Ma ogni tanto, cari tifosi, nel momento in cui indicate gli errori di giocatori e dirigenti, ci starebbe bene anche qualche ammissione di colpa. Fareste bella figura anche a voi a dire, scrivere e urlare con il megafono: "la Curva ha manifestato contro la cessione di Skriniar e l’acquisto di Acerbi". Ecco...