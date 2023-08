, tra l’altro diventato secondo solo a Trapattoni nelle vittorie bianconere: “appena” 250 (delle quali il 99% giocate male, secondo la narrazione corrente).. In teoria ci voleva un’analisi coerente su qualche spunto tattico: Cambiaso tuttofare, Chiesa punta quasi centrale anziché periferica, il trio difensivo brasiliano ben congegnato. In teoria una spiegazione serena (e non preconfezionata) sul pressing più incisivo. In teoria l’atteggiamento. In teoria tutto. Ma in pratica, nulla di tutto ciò., in cui si attacca Allegri innanzitutto per difendere se stessi. Cioè supportare quel che si è detto/scritto in passato: è l’anticalcio, ha i giocatori ma non il gioco, fa catenaccio, non si è aggiornato, e poi lo spogliatoio contro più varie (corto muso) ed eventuali (rischio esonero).Allegri poteva fare di più nel biennio bis alla Juve e comunicare meglio nei cinque anni di vittorie abitudinarie. Ma chiariamo anche la base di ogni analisi:. Anche trascurando la controversia con la giustizia sportiva, l’anno scorso la Juventus poteva sicuramente partire meglio a inizio stagione. Ma si è giudicata la Juventus di Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, Bonucci e Vlahovic senza considerare che Pogba non c’era, Chiesa non era ancora lui, Di Maria e Paredes pensavano al Mondiale (diciamo così…), il declinante Bonucci era orfano del salva-vita Chiellini e Vlahovic in chiara ansia da prestazione (e da pubalgia). Questa “non squadra” è stata considerata da lotta-scudetto e corsa Champions, da bel gioco e spettacolo. Invece era una squadra che a vista d’occhio non correva: né con la palla né senza palla. E senza la corsa, ogni partita diventava di rincorsa.. Si trascinava blanda, stanca e svogliata, con giocatori che aspettavano il pallone tra i piedi senza forza né voglia di movimento senza palla.. E anche se manca - è evidente - un po’ di esperienza, la freschezza dei giovani consente tattiche e strategie più entusiasmanti: quelle che si sono viste nel primo tempo della prima giornata di campionato, ma anche nelle amichevoli estive.. Entrato nello staff per espressa volontà di Allegri, che lo aveva eletto giovane leader nel Sassuolo in serie C, addirittura una quindicina di anni fa.Alcuni esempi: da Kostic a Cambiaso ci sono trenta metri di duttilità, da Cuadrado a Weah tre dribbling in meno e tre allunghi in più, da Bonucci al trio brasiliano venti metri di campo in avanti, da Di Maria a Chiesa dieci scatti in più e dieci palloni in meno sui piedi, da Paredes al centrocampo attuale si va dalla lentezza dei “tocchetti” alla rapidità dei passaggi profondi.anche se quelli dell’#AllegriOut non lo ammettono. La Juve sembra un’altra squadra, i critici no. Sembrano sempre gli stessi.