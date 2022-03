Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato di due talenti che ha avuto nelle giovanili della Roma e che adesso piacciono all'Inter.



“La fuga di Scamacca mi spiazzò, rimasi addolorato, ho fatto di tutto perché restasse. Gli avevo promesso di portarlo subito in prima squadra, l’avrei fatto. Frattesi? Lo convocai che era ancora negli Allievi. Gli dissi: “Se non arrivi a fare carriera in Serie A, vengo a cercarti, a picchiarti. Ricky Massara mi faceva una testa così, per lui e per Antonucci. Frattesi è il prototipo del centrocampista moderno: se io fossi all’inter, lo prenderei subito. Ma qui a Salerno ne ho uno simile: Ederson”.