, ex direttore sportivo della, intervistato da Repubblica parla di, un calciatore che conosce benissimo, commentando la notizia del suo arresto per un coinvolgimento in un traffico di droga: ". Non credo possa aver fatto qualcosa che meriti la galera.È un ragazzo buono, di una bontà generosa e qualche volta questa lo porta a fare cose un po' ingenue, ma parliamo di uno sano, un po' frivolo, magari".

Sabatini aggiunge ". Ma sempre senza speranza: io lo rimproveravo, lui faceva il viso dispiaciuto e il giorno dopo rifaceva le stesse cose. Se ti può dire qualche bugia te la dice e nessuno è mai riuscito a mettergli un freno. Ma da qui a essere un delinquente ce ne passa".Sabatini, ricordando i tempi i cui era dirigente della Roma nella quale giocava Nainggolan: "Non sono mai dovuto intervenire per cose davvero gravi. Le sue marachelle erano fare bisboccia con gli amici, magari tornare tardi a casa la notte. Ma poi in campo dava tutto, non ha mai saltato una partita. È sicuramente un po’ scriteriato, ingenuo, ma sono convinto non possa essersi macchiato di un reato da perseguire".