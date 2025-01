Nainggolan: "Io all'Inter per il doppio gioco fatto da Monchi. Non avrei mai lasciato la Roma"

Getty Images

L'ex centrocampista di Inter e Roma, Radja Nainggolan ha intrapreso in questi giorni una nuova carriera nel futsal, ma intervistato dall'emittente radiofonica romana Rete Sport ha ripercorso il suo passaggio all'Inter dell'estate 2018 che portò al tempo stesso Nicolò Zaniolo in giallorosso per una cifra monstre complessiva superiore ai 40 milioni di euro.La mezzala belga di origini indonesiane ha puntato fortemente il dito, e non è la prima volta, sul lavoro fatto dall'allora direttore sportivo della Roma, Monchi, a suo dire alle sue spalle. Addirittura Nainggolan è arrivato a definirlo un autentico doppio gioco: "Io mi sentivo uno dei capitani e lui mi faceva sentire importante ma alle spalle mi stava vendendo".

"Io non me ne sarei mai andato via, ma per me l’essere uomo è più importante di ogni altra cosa. Avessi saputo che avrebbe lasciato il club dopo 6 mesi sarei rimasto anche perché avevo 3 anni di contratto"."Monchi voleva vincere alla Roma mandando via tutti i calciatori presi da Walter Sabatini".