Nainggolan, voci su un 'ritorno' alla Roma

Radja Nainggolan potrebbe tornare a indossare la maglia della Roma: secondo quanto riporta fcinternews.it, l'ex centrocampista dell'Inter è un'idea dell'ASD Roma 1927, sezione futsal del club capitolino nata a fine ottobre dello scorso anno dopo che il club giallorosso aveva deciso di inglobare l'Olimpus Roma. Nainggolan, ricorda sempre fcinternews.it, negli ultimi tempi era tesserato con una formazione di calcio a 5 di Mechelen, seguendo l’esempio della sorella gemella Riana che dal 2015 pratica questo sport.



Il belga, che compirà 37 anni nel prossimo giugno, sta aspettando ancora qualche giorno per vedere se ci sono i presupposti per trovare una squadra di calcio, e in tal senso qualche proposta dall’estero sarebbe arrivata, riporta fcinternews.it, però alla fine potrebbe accettare anche convinto dalla prospettiva di tornare a vivere nella Capitale.