Dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund in Champions League, l'ex allenatore rossonero scrive sulla Gazzetta dello Sport:. E se non sei una squadra, se non sei un collettivo, se giochi individualmente, se non hai le corrette distanze tra i reparti e se non fai pressing, in Europa vai in difficoltà. Questo ha detto la sfida di San Siro contro il Borussia Dortmund. Adesso la strada verso la qualificazione per i rossoneri è una salita quasi impossibile, una specie di Mortirolo da scalare. Mi auguro che riescano nell'impresa, anche se poi si devono incastrare altri risultati, ma la realtà è che, azione apprezzabile, coraggiosa, alla quale però non ne sono seguite altre. E qui sta il problema.Guardate il gol del 2-1 dei tedeschi: i rossoneri sono posizionati male, uno va a raddoppiare, non prende il pallone e lascia libero l'avversario sull'esterno. Questi errori, a livello internazionale, si pagano: è inevitabile. Così come è inevitabile pensare chePioli aveva poche possibilità di ridisegnare la formazione con le sostituzioni. E, come se non bastasse,non poco nella costruzione del collettivo e bisogna trovare al più presto un rimedio"."Non si può dire che sia mancato l'impegno. Tutt'altro. Chi è sceso in campo ha dato tutto ciò che aveva. Il guaio è che questo 'tutto' non è stato sufficiente a superare l'ostacolo e questa sconfitta rischia di pregiudicare il prossimo periodo. In queste condizioni la tenuta psicologica della squadra è fondamentale ed è soprattutto su questo aspetto che"Contro i tedeschi ho visto bene Chukwueze, ottimi spunti, buona velocità, ma è il collettivo in generale che non ha funzionato come avrebbe dovuto. A volteSe per fare un bambino ci vogliono nove mesi,So che la pazienza è una qualità sconosciuta ai tifosi, so che tutti vorrebbero il massimo fin dall'inizio della stagione, ma in questo casoLa fretta, nel calcio come nella vita, non è mai una buona consigliera".