Sala, sindaco Milano: "Il Milan ci ha distrutti, ovviamente non sono felice"

Il derby vinto per 2-1 dal Milan sull'Inter ha lasciato l'amaro in bocca a numerosi personaggi e personalità vip non solo del mondo del calcio, ma anche della città. Anche il sindaco di Milano, in prima fila per ovvie ragioni sulla questione stadio per le due società, da noto tifoso interista ha detto la sua sulla sconfitta dei ragazzi allenati da Simone Inzaghi ai microfoni dell'Ansa.

Nessun commento invece sulla questione legata al nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire dopo la bocciatura del progetto di ristrutturazione di San Siro e prospettata da WeBuild. Le due società vanno avanti su idee alternative che portano prima a San Donato e poi al progetto iniziale della costruzione di un nuovo stadio accanto all'attuale San Siro.