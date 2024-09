Salernitana-Pisa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

scendono in campo per la. Lo fanno dopo le gare del sabato, per completare il programma di oggi del secondo campionato italiano. La squadra di, terza in classifica ma con la chance di salire al primo posto in solitaria, fa visita a quella di, ancorata a metà della graduatoria grazie alle due vittorie e alle altrettante sconfitte raccolte finora.Partita: Salernitana-PisaData: domenica 15 settembre 2024Orario: 15.00

Canale tv: DaznStreaming: DaznLa partita tra Salernitana e Pisa sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn.(4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Maggiore, Amatucci, Tongya; Verde, Torregrossa, Braaf. All: Martusciello

(3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti N. All: Inzaghi F.