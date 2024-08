Salernitana-Sampdoria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Nella terza giornata di Serie B, ladi Giovanni Martusciello giocherà in casa contro ladi Andrea Pirlo. I campani arrivano da un successo in extremis al primo turno contro il Cittadella e da una sconfitta contro il Sudtirol capolista. I blucerchiati, invece, sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo il pari di Frosinone e il ko contro la Reggiana.• Partita: Salernitana-Sampdoria• Data: martedì 27 agosto 2024• Orario: 20.30• Canale TV: Dazn• Streaming: Dazn, con calcio d'inizio alle ore 20.30 di martedì 27 agosto allo stadio Arechi di Salerno,. La partita sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Salernitana-Sampdoria in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Sepe, Daniuluc, Bronn, Velthuis, Njoh; Tello, Amatucci, Maggiore; Kallon, Simy, Valencia..: Martusciello.: Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Bellemo, Yepes, Giordano; Akinsanmiro, Tutino; Coda.: Pirlo.