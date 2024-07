AFP via Getty Images

Salernitana, UFFICIALE: arriva Kallon in prestito

22 minuti fa



La Salernitana ha messo a segno un colpo in attacco. E' ufficiale l'arrivo del centravanti della Sierra Leone Yayah Kallon in prestito dall'Hellas Verona, che ritrova la Sere B dopo la parentesi al Bari. Nella scorsa stagione, infatti, il 23enne è stato ceduto a titolo temporaneo nel club pugliese e ha collezionato 14 presenze nella seconda parte del campionato.



Questo il comunicato ufficiale del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’01 Yayah Kallon.".