Vigilia del quarto turno dei gironi di Champions League: a Salisburgo, i padroni di casa attendono l'Inter in un match che potrebbe già dare ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale. La squadra della Red Bull si è allenato oggi in vista dell'impegno di domani: in gruppo l'attaccante Konaté, del quale si parla tanto anche in ottica mercato. Out invece il difensore Solet che bene aveva impressionato a San Siro, al fianco del serbo Pavlovic.