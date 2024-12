Salisburgo-PSG: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

​Partita: Salisburgo-PSG

Data: martedì 10 dicembre

martedì 10 dicembre Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport 256

Sky Sport 256 Streaming: SkyGo, NOW TV

Dopo due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Bayern Monaco,in occasione della sesta giornata di Champions League. La squadra di Luis Enrique ha solo quattro punti dopo cinque partite e si trova, al momento, fuori dalle 24 che approderanno alla fase successiva. I tre punti sono vitali, anche perché gli austriaci, reduci dal 5-0 subito contro il Bayer Levekusen e al 32° posto con tre punti, vincendo martedì alle 21:00, potrebbero superare proprio i parigini.

Schlager; Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Clark, Gourma-Douath; Diambou; Yeo, Konaté, Gloch. All: LijndersDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Lee, Goncalo Ramos, Barcola. All: Luis EnriqueNel Salisburgo terzino destro Capaldo, mentre in mezzo spazio a Clark e Diambou. Dubbio in attacco, dove Yeo e Nene si contendono il posto per completare il reparto con Konaté e Gloch.Donnarumma torna titolare dopo che, contro il Bayern Monaco, la papera di Safonov è costata la sconfitta. In attacco, al posto dello squalificato Dembelé, ci sarà Lee, che completa la linea dei tre con Goncalo Ramos e Barcola.

Salisburgo-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 256Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW TV, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.