Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Prosegue la UEFA Champions League con la sesta giornata della fase campionato e tra le partite da seguire c'èLa partita si gioca in campo neutro in Germania, a Gelsenkirchen, e mette a confronto due squadre in due situazioni di classifica diverse.Gli ucraini, 4 punti, hanno bisogno di una vittoria per restare agganciati al treno playoff. I bavaresi, invece, di punti ne hanno 9 e sono in lotta tra zona playoff e promozione diretta.Tutte le informazioni su Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Shakhtar - Bayern in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco: martedì 10 dicembre 2024: 21.00: Sky Calcio (254): Sky Go, NOW: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matvijenko, Azarovi; Kryskiv; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kevin; Sikan.. Pusic.: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.. Kompany.

- La partita tra Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Calcio (254).- Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobili, in alternativa c'è NOW sottoscrivendo un abbonamento.