AFP via Getty Images

Salisburgo, Solet rescinde il contratto: lo voleva l'Inter, ora è un parametro zero

20 minuti fa



Colpo di scena nel mercato europeo. A sessione estiva ormai chiusa, arriva uno scossone in casa Salisburgo. La squadra di proprietà Red Bull, al solito molto brava a pescare talenti in giro per il mondo, questa volta se ne vede scappare uno. Si tratta di Oumar Solet Bomawoko, roccioso difensore cercato in passato da Inter e Milan. Ebbene, Solet non è più un giocatore del Salisburgo dopo che il club ha annunciato l'addio al 24enne francese.



Cresciuto nel Laval e acquistato nel 2020 dal club austriaco, la sua risoluzione del contratto arriva con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza dello stesso. "Auguri per la tua futura carriera Oumar!", scrive sui social il club. Per il giocatore quindi si aprono ora nuovi scenari per capire il suo prossimo club. Ancora incerta la causa di questa scelta ma di sicuro nelle prossime ore si saprà di più di un giocatore che, cercato dalle big, ora rischia di restare fermo in un'età ancora verde.