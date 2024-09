Champions League, secondo il computer vince il Manchester City. Inter fra le favorite. Atalanta meglio della Juventus

. Secondo Opta Predictor, il Manchester City diha 25,3 possibilità su cento di conquistare la Champions.Percentuale che sale al 39,9% per la qualificazione in finale ed al 55% per quella in semifinale. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si ferma al 18,2% di probabilità di portare per il secondo anno consecutivo la Coppa a Madrid. L'Inter, finalista due anni fa e sconfitta proprio dal City a Istanbul, è la terza squadra in doppia cifra: i nerazzurri hanno 10,9% di possibilità di vincere.

Arsenal (6,4%), Bayer Leverkusen (5,4%), Barcellona (5,1%), Liverpool (4,2%), Bayern Monaco (4,1%) e Paris Saint Germain (4,1%). I parigini pagano anche il girone di ferro nel quale sono inseriti per qualificarsi alla fase finale (City, Atletico, PSV, Girona, Bayern, Arsenal, Salisburgo, Stoccarda).di Gian Piero Gasperini che lo scorso anno ha vinto l'Europa League: con l'1,7% di probabilità è 14ma in questa singolare classifica. Più indietro ci sono Juventus, Milan e Bologna: i felsinei hanno solo il 55,4% di probabilità di superare almeno la prima fase. Opta Predictor prende in considerazione le serie storiche, i precedenti, le statistiche di attacco e di difesa delle squadre -

10,9% di probabilità di vincere la Champions. In finale: 21,2%. In semifinale: 36,7%. Ai quarti: 58,6%1,7% di probabilità di vincere la Champions. In finale: 4,5%. In semifinale: 12,1%. Ai quarti: 28,8%1,1% di probabilità di vincere la Champions. In finale: 2,9%. In semifinale: 8%. Ai quarti: 21,7%0,4% di probabilità di vincere la Champions. In finale: 1,4%. In semifinale: 5,2%. Ai quarti: 16,6%