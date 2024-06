Salta il Mondiale per Club? Quanto perderebbero Inter e Juventus

Le parole di Carloa Il Giornale hanno scoperchiato il vaso di Pandora: i club sono già stufi delprima ancora che il nuovo torneo sia partito. "La Fifa se lo scorda,Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa.. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni.Il Mondiale per club rischia davvero di saltare? Nelle scorse settimane si era parlato di unda parte dei calciatori, preoccupati daiin un calendario già ingolfato. Questi sarebbero appoggiati dai rappresentanti delle grandi leghe europee e da quelli delle unioni dei giocatori e dei sindacati.

Il torneo prevede che nell'- da domenica 15 giugno a domenica 13 luglio 2025 - in America e, ogni 4 anni,Per l'Italia ci saranno, a patto che si giochi.Il Mondiale per Club dovrebbe spostare cifre molto elevate, vicine ai, nonostante le previsioni iniziali fossero ancora più ottimiste.Le prime stime parlavano addirittura dima sono state riviste al ribasso. Nel conteggio sono da considerare anche i proventi dai diritti tv, più gli accordi di sponsorizzazione, quelli di marketing e l'impatto sui social media.