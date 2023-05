A poche ore dalla sfida del "Ferraris" contro il Sassuolo - che segnerà l'ultimo appuntamento casalingo dei blucerchiati in questa stagione, già coincisa con la retrocessione in Serie B -nella quale si sarebbe dovuta svolgere (in prima convocazione) l'assemblea dei soci. Andata deserta per l'assenza di Massimo Ferrero in qualità di azionista di maggioranza e che a questo punto, salvo colpi di scena, è rimandata alla giornata di lunedì.Nel mentre, da- il fondo gestito da Matteo Manfredi e dal patron del Leeds Andrea Radrizzani -. In questo clima di grande caos e di febbrile attesa per una possibile svolta sul fronte societario che scongiurerebbe il fallimento e la ripartenza dalla B,Canti, cori ("I tifosi della Samp sono ancora vivi, via gli infami") e il solito slogan - “Giù le mani dalla Sampdoria” - scanditi dalla marea blucerchiata che si è mossa per le vie di Genova.