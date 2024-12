Sampdoria, 100 milioni in due anni dagli investitori, ma la A è lontana: interventi a gennaio?

Sin dai primi giorni della stagione 2024-2025, è parso evidente che l'obiettvo dellaera il ritorno immediato in Serie A. Parola anche di Matteo, che dopo il playoff con il Palermo aveva promesso di riportare la Samp "Dove merita" da subito, anche se il piano per il club blucerchiato è un "progetto a 3-5 anni". Per farlo, si è affidato a un ds esperto come Accardi che per la prima volta deve confrontarsi con le dinamiche di un fondo di investimento.Il pool di investitori che sta iniettando capitale nella Samp secondo Il Secolo XIX a maggio 2025 avrà versato unaSi tratta di un gruppo di imprenditori di Singapore, alcuni con interesse nell'isola di Man e a Malta. Lo fanno per interesse personale, per guadagnare, e l'obiettivo economico è strettamente dipendente da quello sportivo. Manfredi è stato incaricato di rilanciare il club, aumentandone valore e attrattività riportandolo in Serie A.

Ecco perché la Samp quest'anno ha fatto una sorta di 'all in', pur con i paletti noti. A gennaio però i vincoli cadranno, nonostante sussistano ancora alcuni nodi che hanno tutte le squadre come l'indice di liquidità. Gli investitori potranno quindisulla squadra e sulla rosa, per rinforzarla e correggerla. Il pubblico doriano se lo aspetta, anche perché l'obiettivo playoff non può sfuggire.