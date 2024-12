Sampdoria, Borini e Vieira ancora a parte: recuperano per il Sassuolo? Meulensteen in gruppo

Getty Images

Lasi prepara a vivere l’ennesima partita cruciale della sua stagione. La trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica al MAPEI Stadium, rappresenta un crocevia fondamentale per il tecnico Andrea Sottil. L'allenatore, che sembrava a un passo dall’esonero dopo l'ultimo turno di campionato, è stato confermato in extremis dalla società più per mancanza di alternative che per convinzione. Tuttavia, un nuovo passo falso potrebbe risultareper il suo futuro sulla panchina blucerchiata.Uno dei principali problemi per Andrea Sottil in vista della delicata sfida contro i neroverdi è rappresentato dalla situazione dell’infermeria, ancora in bilico. In particolare, le condizioni di Fabioe Ronaldorestano un’incognita. Borini, alle prese con un problema al polpaccio accusato in allenamento, continua ad allenarsi a parte. L’attaccante ex Verona non si è ancora unito al gruppo, ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Le sue condizioni saranno monitorate tra oggi e domani per capire se potrà essere convocato per la trasferta.

Anche Ronaldosta proseguendo il suo percorso di recupero dopo l'infortunio rimediato nella vittoria esterna contro il Modena. Ieri il centrocampista ha svolto una seduta differenziata nell'ultimo allenamento. La sua situazione verrà rivalutata nelle prossime 48 ore, con l’obiettivo di portarlo almeno in panchina per la gara di domenica.C’è però una nota positiva per Sottil: Melleè tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il centrocampista olandese, assente martedì a causa di un attacco influenzale, haIl giocatore è in netto miglioramento e con ogni probabilità sarà a disposizione per la trasferta di Sassuolo. Ulteriori valutazioni verranno fatte nella giornata di oggi, ma in casa Sampdoria c’è ottimismo.