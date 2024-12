Sampdoria, ieri confronto Sottil-squadra. Meulensteen e Coda ancora a parte, Borini...

Getty Images

Laè tornata ieri al lavoro per preparare la delicata sfida di domenica contro il Sassuolo. Nonostante le insistenti voci di un possibile esonero, Andrearimarrà alla guida della squadra almeno fino al prossimo impegno. Questa è la decisione partorita dalla società dopo una lunga serie di confronti. La giornata è stata segnata da un confronto tra, in cui è emersa la necessità di maggiore responsabilità da parte della squadra.Le voci sul possibile esonero di Sottil avevano già iniziato a circolare nello spogliatoio nelle scorse ore, creando una certa tensione. Tuttavia, il tecnico hae sembra intenzionato a giocarsi tutte le sue carte nel match contro il Sassuolo. La sensazione è che, oltre alle valutazioni sulla guida tecnica, i giocatori debbano dimostrare maggiore maturità per uscire da un momento complicato.

Per quanto riguarda le notizie da Bogliasco, la seduta di ieri non ha visto la partecipazione di Melle, assente a causa di un attacco influenzale. Nonostante ciò, il centrocampista non sembra in dubbio per la sfida di domenica. Discorso diverso per Massimo, che si è allenato a parte per un problema al flessore accusato durante la trasferta di Pisa. L’attaccante aspettava il via libera dallo staff medico per unirsi al gruppo questa settimana, ma resta da capire se sarà disponibile contro il Sassuolo. Situazione simile per Ronaldo: il centrocampista, reduce da un infortunio, potrebbe tornare a disposizione per il match di domenica. Infine, Fabio, che nei giorni scorsi aveva accusato un affaticamento al polpaccio, si è rivisto in campo ma ha svolto solo corsa a bordo campo, rimandando il rientro in gruppo.