Sampdoria, Accardi cambia tutta l'area medica: arriva un ex Roma

La stagione scorsa ha messo nel mirino della critica l'area medica della. Il tasso di infortuni, anche gravi, di recidive e i tempi di recupero incerti sono stati davvero una criticità importante nel campionato blucerchiato. Il presidente Manfredi a metà stagione aveva tentato di modificare qualcosa, affidando il comparto ai professionisti del Mapei center, ma ora il nuovo dirigente genovese Pietroè intervenuto per rimodulare in toto il reparto.Secondo Il Secolo XIX tuttasubirà una radicale trasformazione. Nei giorni scorsi si era parlato di Giorgio Gasparini come responsabile dell'area fisioterapica, ma alla fine il dottore per motivi personali e professionali alla fine non verrà. Saluterà invece l'ex head of medical Marco Cesarini. Lui aveva ancora un anno di contratto, da capire come verrà risolta la vicenda. L'area medica verrà invece affidata ad una vecchia conoscenza del mondo del calcio, il dottor Massimo

Il medico sessantaduenne ha un lungo passato nel mondo del pallone. Ha lavorato negli anni per Parma, Milan, nazionale del Qatar, Spezia e Al Nasr. Lo scorso anno era alla, fino al 30 giugno scorso ha vestito i panni di responsabile del dipartimento medico giallorosso. Gli altri componenti dello staff saranno i preparatori atletici Andrea Arpili e Alberto Berselli, tre fisioterapisti (confermati Chiappe e Mainardi, più un volto nuovo, pare Rigon) e per il recupero infortunati Francesco Chinnici.