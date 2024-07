Sampdoria, nodo portiere: per Audero servono 7 milioni, ma c'è uno scenario clamoroso...

Getty Images

In casasi ragiona da tempo sul nodo portiere. Salvo clamorosi colpi di scena, nel ritiro di Jena i blucerchiati tra i pali saranno il giovane Tantalocchi, Ravaglia e ovviamente Emil, fresco Campione d'Italia. Il numero uno doriano l'anno scorso era stato ceduto in prestito oneroso all'Inter (circa 600mila euro) con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il diritto diventava obbligo in seguito ad obiettivi di squadra (qualificazione alla Champions League) e personali, ossia il 40% delle partite giocate da Audero. Queste condizioni non si sono verificate e il portiere è quindi tornato a Genova. Ora però la situazione risulta complessa.

La Samp vorrebbe cederlo perché il suo ingaggio daa stagione è troppo alto per una squadra di Serie B, e anche perché da una sua vendita potrebbe ricavare quella liquidità necessaria per respirare. La valutazione che ne fa Manfredi è la stessa di un anno fa,, ma per il momento nessuna squadra si è mossa concretamente, anche perché un anno di panchina ha un po' minato la quotazione dell'ex Juve. Il Doria però non può abbassare troppo la sua richiesta, dal momento che allo scorso 31 dicembre Audero risultava a bilancio ancora per oltre 12 milioni. Su di lui si sono mosse il, che però ha virato su Pau Lopez, poi, ma tutte per un motivo o per l'altro al momento sembrano essere lontane da Audero.

La soluzione potrebbe essere quella di un trasferimento, dove tra l'altro il giocatore ha mercato. Nel 2023 ad esempio era stato ad un passo dal Nottingham Forest. Sussiste anche un'altra opzione, abbastanza clamorosa: se la Samp non dovesse cedere Audero, non sarebe un problema eccessivo per i doriani. A quel punto infatti secondo Il Secolo XIX il numero uno beniamino della Sud potrebbe anchedella Samp. Il Doria a quel punto non dovrebbe intervenire sul mercato degli estremi difensori,dovendo però sacrificare qualche altra pedina tra gli elementi di proprietà.