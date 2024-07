Inter via Getty Images

Sampdoria, Akinsanmiro ad un passo insieme a Pio Esposito: l'Inter tratta per la formula. E Leoni...

Lorenzo Montaldo

52 minuti fa



L'asse di mercato tra la Sampdoria e l'Inter inizia a scaldarsi. I due club da qualche anno perfezionano spesso parecchie operazioni, ne sono un esempio Audero, Stankovic, Esposito e adesso Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista della Primavera nerazzurra è ad un passo dai blucerchiati: la destinazione è gradita al calciatore e all'agente, l'accordo tra il Doria e il calciatore è già stato trovato, mancava ancora quello con il club milanese, ma la fumata bianca è ad un passo.



La sensazione è che l'affare verrà chiuso in prestito secco, in modo che l'Inter possa mantenere il controllo su un giocatore classe 2004 considerato davvero molto interessante. Nell'ambito della trattativa potrebbe rientrare anche un altro gioiellino nerazzurro, Francesco Pio Esposito. La Samp lo segue da tempo, così come lo Spezia, che lo rivorrebbe, l'Inter potrebbe tentare di inserirlo nell'affare ragionando su un prestito oneroso. Akinsanmiro ed Esposito si rivelerebbero pedine per arrivare a Giovanni Leoni, difensore classe 2006 dei blucerchiati che piace a mezza Serie A, Napoli incluso. L'Inter vorrebbe acquistarlo subito, battendo la concorrenza, per poi lasciarlo a Genova in prestito un'altra stagione.