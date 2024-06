Sampdoria, Accardi incontrerà Pirlo e Mancini: tutti sotto esame, devono convincere il ds

L'avventura alladi Pietro, nuovo direttore sportivo blucerchiato 'in pectore', inizierà ufficialmente nei prossimi giorni. Già ieri però il dirigente era a Bogliasco, per un incontro con Manfredi e Messina. Si è parlato di incarichi, ruoli e aree di competenza, e sono stati definiti dei paletti, in modo tale che l'ex difensore possa iniziare a costruire la squadra che dovrà necessariamente venire in Serie A. Queste riunioni sono state soltanto le prime per Accardi, che adesso sarà chiamato a nuovi summit, in particolare con l'allenatore Andrea Pirlo, con l'attuale ds Andrea Mancini e con il responsabile dello scouting Giani.

Gli appuntamenti che attendono Accardi come detto saranno cruciali: il ds dovrà capire se continuare il percorso professionale insieme a tutti, soltanto con qualcuna di queste figure oppure con nessuno. Il summit fondamentale sarà con Andrea, che ha ancora un anno di contratto, ma su questo argomenti Manfredi secondo Il Secolo XIX avrebbe dato carta bianca a Accardi. L'ingaggio del mister non deve condizionare le sue scelte, trovare subito l'intesa con l'allenatore è cruciale. Pirlo attualmente è a Ibiza, l'incontro potrebbe anche tenersi sull'isola spagnola, qui i due professionisti cercheranno di capire la loro compatibilità.

Già oggi invece potrebbe tenersi l'incontro con Andrea, che ha un contratto in scadenza e non ha nacora ricevuto una proposta di rinnovo, nonostante venga considerato un uomo della società. Ieri Mancini ad esempio non era presente nella riunione di Bogliasco con Manfredi ed Accardi, pur essendo stato informato dell'impegno del presidente. Da capire in che modo Mancini potrà essere integrato nella nuova area tecnica blucerchiata, dove verranno inseriti Colucci, uomo di fiducia di Accardi, e pure Gasbarroni che si dedicherà allo scouting.Ciò apre un altro interessante scenario, relativo proprio a questo settore. L'attuale reponsabile scouting è Lorenzo, anche questo è un incarico da definire. Il suo contratto scadrà tra un anno, e anche lui come Mancini era un uomo 'di fiducia' di Pirlo. I tre avevano stretto un legame piuttosto profondo l'anno scorso, adesso bisognerà capire quali saranno le prospettive e i margini della prossima stagione con un nuovo vertice in cima alla piramide gerarchica della Samp.