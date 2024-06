Sampdoria, Stankovic può tornare, ma deve esporsi con l'Inter. Idea Perisan

Nel prossimo campionato, ladovrà necessariamente riempire la casella del portiere, anche perché quasi certamente Emil Audero lascerà Genova. La cessione del numero uno doriano sarà necessaria per recuperare il famoso tesoretto utile per sbloccare l'indice di liquidità. Accardi dovrà confrontarsi con Pirlo, per capire il feeling con il mister e le sue richieste per la porta. Ad esempio, l'allenatore ha dimostrato di apprezzare molto Filip, e potrebbe chiedere di riaverlo. Il giocatore è tornato all,ma già l'Empoli si è mosso per lui.

La sensazione è che i nerazzurri possano prestarlo ancora e che Stankovic si sia trovato particolarmente bene a Genova e alla Samp. Ciò potrebbe essere dirimente: il portiere potrebbealla Samp, il suo esporsi si rivelerebbe cruciale.Secondo Il Secolo XIX però la Samp potrebbe scandagliare il mercato per trovare un nuovo portiere. Uno dei nomi che vengono fatti è quello di Samuele, già avuto da Accardi ad Empoli. In Toscana Perisan, classe 1997, c'è dal 2022 ma ha giocato pochissimo poiché chiuso da Vicario prima e da Caprile poi. Adesso però il profilo del giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Udinese ed ex Pordenone potrebbe diventare d'attualità per la Samp.