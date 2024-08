Sampdoria, Accardi vuole tenere Bereszynski nonostante gli assalti di Empoli e Cagliari

Getty Images

Uno dei giocatori più chiacchierati in casaè sicuramente Bartosz. Radiomercato ha proposto davvero tanti nomi per il terzino polacco, che in passato è stato accostato all'nell'ambito di una trattativa con Stojanovic, e oggi oltre che ai toscani piace anche al, dove ritroverebbe Nicola, un allenatore che lo ha apprezzato molto l'anno scorso. La volontà di Pirlo e di Accardi dopo questo ritiro, però, sarebbe quella di trattenere il difensore in blucerchiato."Vorrei tenerlo. Tecnicamente forte, un ragazzo eccezionale. Vediamo se ce la facciamo" ha detto Accardi a Il Secolo XIX. Gli fa eco Pirlo: "I calciatori bravi si vogliono sempre avere in squadra. Bartosz è davvero forte. Finché sarà qui, sarà il nostro capitano. Speriamo che possa restare". Sempre titolare nel precampionato, le sue caratteristiche sono state apprezzate dal board doriano durante il ritiro. L'idea blucerchiata quindi sarebbe quella dinonostante i corteggiamenti di Empoli e Cagliari.

Va però tenuto presente che Bereszynski è uno dei giocatori con più mercato, e negli ultimi giorni potrebbe arrivare qualche assalto, anche dall'estero. In più, c'è il nodo contratto. Il giocatore ha uno stipendio piuttosto alto, cederloSoprattutto però il laterale classe 1992 ha il contratto ina giugno. Per questo motivo le parti dovrebbero eventualmente discutere un prolungamento.