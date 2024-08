Getty Images

Il mercato dellanon è ancora affatto chiuso anzi, nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi in entrata e in uscita. Ad esempio, in dirittura d'arrivo c'è uno scambio tra i blucerchiati e l, ex squadra dell'attuale ds genovese Pietro Accardi. I due club stanno infatti definendo la situazione di due giocatori, Ronaldoe Gabriele. Il difensore di proprietà degli azzurri è nel mirino blucerchiato da tempo, ma l'idea di impostare una trattativa coinvolgendo anche il centrocampista inglese di proprietà della Samp è emersa con decisione sabato, in occasione dell'amichevole andata in scena al Castellani. In quell'occasione le due dirigenze hanno imbastito la trattativa, adesso davvero vicina alla chiusura.

Il Doria era da tempo a caccia di un difensore di prospettiva per rimpolpare il reparto. Accardi conosce bene Guarino, che è un classe 2004 di cui si dice un gran bene. L'anno scorso il ragazzo è stato frenato nella seconda metà di stagione da un problema fisico, nonostante il prestito al Modena, nei giorni scorsi si era ipotizzato un trasferimento allaper lui ma il gradimento della Samp eserciterebbe tutt'altro fascino per il giovane calciatore.- Anche Vieira è fermo da tempo. Infortunatosi ad inizio dicembre, è rimasto fuori sino ad oggi per l'operazione chirurgica di stabilizzazione del tendine dell'adduttore lungo di destra a cui si è sottoposto. Tra l'altro curiosamente da qualche settimana Vieira ha uno stipendio ai minimi sindacali. La vicenda è piuttosto complessa: nel gennaio 2023 il calciatore venne prestato al Torino, che aveva fornito rassicurazioni su un suo riscatto a fine anno. Il contratto di Vieira scadeva a giugno 2024, la Samp aveva quindi preparato un prolungamento funzionale al riscatto successivo di Cairo. Per tale motivo il mediano classe '98 aveva sottoscritto, il 31 gennaio, un. La parte 'nuova' del contratto, ossia il triennio 2024-2027, prevedeva una cifra bassissima, circache corrisponde a poco più del minimo sindacale. Questo perché ai tempi si era sicuri di un suo riscatto da parte dei granata, mai avvenuto. Da giugno quindi Vieira ha uno stipendio molto inferiore rispetto a quello dei compagni, una situazione che la Samp aveva promesso di sanare, e che potrebbe essere sistemata a breve, anche in questo modo.

- Le parti stanno cercando di definire i dettagli e trovare la quadra, la fumata bianca dell'operazione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La formula scelta dovrebbe essere quella dello, che aveva pagato a suo tempo Vieira oltre 7 milioni.