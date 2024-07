Sampdoria, addio Murru e Legrottaglie: l'ex capitano e l 'head of performance' chiudono qui

Il 30 giugno in seno allasi sono conclusi numerosi contratti, a partire da quello del direttore sportivo Andrea Mancini, passando per l'ex capitano Nicolae per finire a quello che, la scorsa estate, veniva definito 'head of performance', ossia Nicola. Se per Mancini però si parla di nuovo accordo, per Murru e Legrottaglie la vicenda è molto diversa. Entrambi saluteranno, da vedere se nel silenzio o con un comunicato di addio da parte dei blucerchiati.Murru, dopo 158 presenze e dopo aver indossato la fascia da capitano, non ha trovato l'accordo per un rinnovo e si è quindi deciso di. Per lui si vocifera di alcuni interessamenti dalla Serie B e pure dalla massima categoria, in particolare da Verona. La storia più curiosa però è quella di Legrottaglie, arrivato come 'uomo di fiducia' di Radrizzani e poi uscito di scena dopo che l'imprenditore si è defilato dalla Samp. La mancata promozione del Doria non ha fatto scattare il rinnovo automatico sino a giugno 2025.

Secondo Il Secolo XIX Radrizzani aveva scelto Legrottaglie come proprio, oltre ad affidargli l'incarico di allestire e seguire la Primavera e l'Under 18. Inizialmente Legrottaglie seguiva anche le trattative di mercato, oltre a fungere da collegamento tra società e squadra. Con Pirlo però il feeling pare non essere mai scoppiato, le conversazioni sono state poche, anche a Bogliasco. Legrottaglie, che nel frattempo si era iscritto anche al corso di direttore sportivo, di cui però non ha frequentato le lezioni, aveva anche a suo tempo illustrato i 'valori' della nuova proprietà della Samp nell'incontro interno organizzato lo scorso settembre. L'arrivo di Accardi ha chiuso ogni possibile spiraglio, e quindi da oggi l'ex difensore della Juventus non è più ufficialmente un membro della Sampdoria.