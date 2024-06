Sampdoria, il Milan su Leoni: offerto Colombo, ma Inter e Napoli restano in vantaggio

Getty Images

La telenovela per Giovanni, promettentissimo baby difensore dellaentrato nel mirino di tante big, si arricchisce di un nome nuovo. Il giocatore su cui è forte l'interesse di Inter e Napoli, pare essere finito anche sul taccuino del. I rossoneri, sempre attenti al mercato dei giovani, hanno notato le prestazioni in Serie B del classe 2006, pescato dalla Samp nel Padova, e si starebbero muovendo in questa direzione.Addirittura secondo alcune voci circolate a Genova il Milan avrebbe già anche abbozzato un'offerta alla Sampdoria. La proposta rossonera per Leoni sarebbe stata di circa, reduce dai prestiti a Lecce e Monza.

Secondo Primocanale però l'offerta del Milan non scalderebbe troppo i blucerchiati, in particolare per la contropartita. La Samp ha preso tempo per Leoni, ma al momentoresterebbero in vantaggio.